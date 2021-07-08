"Катюня, вы прелесть", "Сын похож на папу". Беременная Осадчая в плавках и рубашке снялась с младшим сыном

"С праздником Ивана Купалы! А нашего Ивасика с днем рождения. Как говорит Иван, "праздник Ивана купался". А купаться Ивасик любит", – написала она.

"Как похож на папу", – отметила подписчица gulevatatanja.

"Катюня, вы прелесть", – заявила svitelskaiavitalina.

Контекст:

18 апреля в эфире шоу "Голос країни" на "1+1" Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе "Светская жизнь" на "1+1" телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук, Ивана – нынешний супруг Осадчей, ее коллега Юрий Горбунов. Пара оформила отношения незадолго до рождения сына. У Горбунова нет детей от первого брака.