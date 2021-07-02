"Сразу видно, что девочка будет". Пользователи сети оценили внешний вид беременной Кати Осадчей

"На самом деле июнь был очень насыщенным: три командировки, множество съемок, перелетов и переездов", – написала 37-летняя ведущая в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что еще готовилась к летнему "Вечеру премьер с Катей Осадчей" – музыкальному шоу на открытом воздухе, где выступят звезды украинского шоу-бизнеса с премьерой новых песен.

"Катя, я вами восхищаюсь! Вы очаровательны!" – оставила комментарий под постом Осадчей пользователь соцсети под ником lubov.k58.

"Катя, какая вы всегда позитивная и красивая", – написала tbidnuk.

"Сразу видно, что девочка будет", – уверена radchenko_valentyna.

"Необыкновенная красотка!" – оставила комментарий grishchuk1172.

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