"Сука". Экс-участница "ВИА Гры" предстала в смелом секси-образе

"Сука", – написала она.

Подписчики отреагировали на фото.

"Роскошная девочка, можно наслаждаться целый день фото", – заявил photonewsdneproblast.

"Шикардос", – отметил kkpvx.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя – Наталия Могилинец) появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Ее продюсером стал экс-бойфренд – украинский певец Макс Барских (настоящее имя артиста – Николай Бортник). Он также является крестным отцом сына Миши Романовой Мартина (2018).