Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова отпраздновала двухлетие своего сына Мартина в компании его крестного – украинского певца Макса Барских.

Романова стала мамой два года назад Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена в компании своего кума, украинского артиста Макса Барских. Публикацию певица посвятила дню рождения своего сына Мартина – два года назад артистка стала мамой.

"Мартину сегодня исполнилось два годика", – подписала она фото.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мартину сегодня исполнилось 2 годика Публикация от Misha Romanova (@misharomanova) 6 Июл 2020 в 5:04 PDT

"Как трогательно", – прокомментировали фото фолловеры артистки.

Барских в своем микроблоге также поделился снимком с крестником – на фото они с Романовой целуют ребенка в щеки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мартину 2 годика Публикация от Макс Барских / Max Barskih (@max_barskih) 6 Июл 2020 в 7:06 PDT

Мартин – единственный ребенок Романовой. Он родился в ноябре 2019-го. В интервью изданию Woman исполнительница признавалась, что родила от молодого украинского режиссера, с которым рассталась еще до появления сына на свет.

Певица Миша Романова появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го.