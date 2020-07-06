Экс-солистка "ВИА Гры" Миша Романова показала трогательные снимки сына и кума – известного певца

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Миша Романова на своей странице в Instagram обнародовала снимок, на котором запечатлена в компании своего кума, украинского артиста Макса Барских. Публикацию певица посвятила дню рождения своего сына Мартина – два года назад артистка стала мамой.
"Мартину сегодня исполнилось два годика", – подписала она фото.
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"Как трогательно", – прокомментировали фото фолловеры артистки.
Барских в своем микроблоге также поделился снимком с крестником – на фото они с Романовой целуют ребенка в щеки.
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Мартин – единственный ребенок Романовой. Он родился в ноябре 2019-го. В интервью изданию Woman исполнительница признавалась, что родила от молодого украинского режиссера, с которым рассталась еще до появления сына на свет.
Певица Миша Романова появилась в группе "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Она покинула коллектив в начале 2018-го.