"Ты". Экс-участница "ВИА Гры" Романова выпустила клип. Видео
На YouTube-канале Berega Music разместили клип бывшей участницы группы "ВИА Гра" Миши Романовой на трек "Ты". "Самое большое счастье – это дарить любовь и получать ее в ответ. Не важно, это любовь женщины к мужчине или матери к ребенку, это и есть смысл нашей жизни – любовь", – прокомментировала премьеру исполнительница. Главный герой ролика – накачанный мужчина в татуировках. "[Он] боксирует грушу и выбрасывает невероятную энергию, которая уходит в никуда. Но ведь на самом деле эту энергию лучше потратить друг на друга", – говорится в описании ролика.
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