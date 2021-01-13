"Здесь была Вера", "Шаурма из человека". Фаны Брежневой рассматривают ее постель

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась рассуждениями о сне.

Проживающая в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева разместила в Instagram фото разложенного дивана или кровати с белой постелью и, вероятно, человека, с головой завернувшегося в одеяло.

"Сова или жаворонок? Раньше думала, что я сова, спала до 11–12 часов, ложилась в два-три. Потом начала ложиться раньше и, соответственно, раньше вставать. Поэтому сделала выводы, что только мы определяем, кто мы. Наш образ жизни", – написала она.

Певица добавила, что во время карантина приучила себя ложиться рано, чему очень рада.

"Самые ценные часы, когда я восстанавливаюсь, худею, расслабляюсь и отдыхаю – я провожу во сне, как и нужно. Раньше встаю и с утра бодрой успеваю все. Лучше высыпаюсь за те же восемь часов", – подчеркнула она.

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Подписчики прокомментировали пост.

"Куда спряталась" – отреагировал v_kot858.

"Судя по фото – шаурма из человека", – отметил shestakoff.

"Здесь была Вера", – написал dimakrat68.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.