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11 января, 2021
 
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Брежнева с Меладзе и младшей дочерью отдыхает в Италии. Фото

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева во время семейного отдыха в Италии с мужем , российским продюсером Константином Меладзе встала на лыжи.

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Свадьба Брежневой и Меладзе состоялась в Италии в 2015 году
Свадьба Брежневой и Меладзе состоялась в Италии в 2015 году
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", певица Вера Брежнева 10 января в Instagram Stories опубликовала серию снимков, сделанных во время отдыха на одном из горно-лыжных курортов в Италии.

Певица отправилась отдыхать вместе с мужем, российским продюсером Константином Меладзе.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Также с ней отдыхает ее младшая дочь – 11-летняя Сара. 

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Во время отдыха певица встала на лыжи, выбрав укороченный вариант для начинающих лыжников.

Скриншот: ververa / Instagram
Скриншот: ververa / Instagram

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила, будучи в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

От первого брака у Меладзе есть трое детей: дочери Алиса (2000) и Лия (2004) и сын Валерий (2005).

Теги: Италия, дети, Вера Брежнева, Константин Меладзе, семья, отдых
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