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17 декабря, 2020
 
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"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком

Строящая карьеру в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева поделилась с поклонниками юмористическим снимком, сделанным с помощью монтажа. Фаны решили, что она позировала с мужем, продюсером Константином Меладзе.

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Брежневой понравился фотомонтаж с ее изображением
Брежневой понравился фотомонтаж с ее изображением
Фото: ververa / Instagram

Строящая карьеру в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в черном купальнике в шезлонге, со стоящим рядом с ней генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.

"Скажу вам честно, только ленивый не прислал мне эту картинку. Но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр – шикарное чувство юмора. Браво! Брежневы", – написала она.

Подписчики отреагировали на пост.

"Я сначала смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед", – написала irinagizbrekht.

"Дедушкина гордость", – отметила evgenyakirichevskay.

"Я думала, это муж", – призналась bardovskaia.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Псевдоним исполнительницы – Брежнева – был выбран, поскольку в ее родном городе, Днепродзержинске, родился и Леонид Брежнев. Он скончался в 1982 году.

Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно узаконили брак 22 октября 2015 года в Италии.

Теги: Днепродзержинск, Днепропетровская область, Вера Брежнева, купальник, ВИА Гра, Константин Меладзе, Каменское, фото, Леонид Брежнев, продюсер, муж
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