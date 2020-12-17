"Смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед". Брежнева шокировала фанов вальяжным снимком

Строящая карьеру в РФ бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева опубликовала в Instagram фото, на котором запечатлена в черном купальнике в шезлонге, со стоящим рядом с ней генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым.
"Скажу вам честно, только ленивый не прислал мне эту картинку. Но она мне определенно нравится. Кто сделал этот шедевр – шикарное чувство юмора. Браво! Брежневы", – написала она.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Я сначала смотрю, Константин что-то совсем постарел... А потом... О, это чужой дед", – написала irinagizbrekht.
"Дедушкина гордость", – отметила evgenyakirichevskay.
"Я думала, это муж", – призналась bardovskaia.
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Днепродзержинске (сейчас – Каменское, Днепропетровская область, Украина). Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.
Псевдоним исполнительницы – Брежнева – был выбран, поскольку в ее родном городе, Днепродзержинске, родился и Леонид Брежнев. Он скончался в 1982 году.
Вера Брежнева замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно узаконили брак 22 октября 2015 года в Италии.