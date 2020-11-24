Солистка "ВИА Гры" рассказала, какие советы на ушко дает Брежнева

По словам участницы "ВИА Гры" Ульяны Синецкой, экс-солистка группы, певица Вера Брежнева присутствует на репетициях коллектива.

Солистка "ВИА Гры" Ульяна Синецкая в интервью ведущей "Світського життя" на "1+1" Кате Осадчей заявила, что бывшая участница коллектива, а сейчас жена продюсера Константина Меладзе – певица Вера Брежнева дает новым солисткам суперценные советы.

"Вера очень нас поддерживает. Мы были на репетиции, и прямо во время исполнения она может подойти и сказать на ушко: "Здесь лучше сделать так, стань так, потому что так лучше выглядишь", – рассказала она.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

6 ноября продюсер группы Константин Меладзе презентовал новый состав участниц – к Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились певицы Ксения Попова и София Тарасова. Участницы коллектива записали первый совместный трек "Рикошет".

Брежнева была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру. В 2015 году певица тайно вышла замуж за Меладзе.