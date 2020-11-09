"Они такие одинаковые", "Какие красивые девочки". Меладзе представил новый состав "ВИА Гры"

Российский продюсер Константин Меладзе показал новых участниц группы "ВИА Гра".

На странице компании российского продюсера Константина Меладзе Meladze Music разместили фото новых участниц группы. Ими стали Ульяна Синецкая, Ксения Попова, София Тарасова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ВИА ГРА @viagra_official @sinetskayaulyana @sofia_tarasova @xseniyapopova #ВИАГРА Публикация от MeladzеMusic (@meladzemusic) 6 Ноя 2020 в 1:34 PST

Подписчики прокомментировали новый состав коллектива.

"Картинка стала проще, а вот голоса все лучше", – написала zlatavlaskina.

"Какие красивые девочки", – заявила xseniyaxp.

"Они такие одинаковые", – отметила v.viktoria505.

На Instagram-странице также обнародовали видео выступления обновленной "ВИА Гры" в эфире шоу "Вечерний Ургант" на российском "Первом канале". Девушки исполнили песню "Рикошет".

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана Константином Меладзе в 2000-м году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

После того как коллектив в мае 2020 года покинула Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы. 16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.

23 октября группа презентовала новый трек "Рикошет", а 26 октября Меладзе анонсировал презентацию нового состава участниц группы.