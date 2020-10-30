  "Какая я ей конкурентка?" Герцег рассказала об отношениях с Брежневой

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег считает, что супруга продюсера группы Константина Меладзе певица Вера Брежнева не причастна к ее уходу из коллектива.

Герцег ушла из "ВИА Гры" летом 2020 года после семи лет выступлений Фото: erikaherceg / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег, отвечая во время интервью YouTube-каналу "Balu KZ / Тимур Балу" на вопрос, не является ли причиной ее ухода из группы летом 2020 года супруга продюсера Константина Меладзе певица Вера Брежнева, заявила, что считает ее мудрой женщиной.

"Я Веру не знаю близко, мы близко не общаемся. Я не знаю, какая она. Могу только одно сказать – мы все видим: она мудрая взрослая женщина, у нее семья, проекты. Сейчас – бизнес. Она молодец. Ну какая я ей конкурентка?" – заявила она.

ВИДЕО

Видео: Balu KZ / Тимур Балу / YouTube

Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. Эрика Герцег родилась в 1988 году в Закарпатской области. Она была солисткой группы в течение семи лет и покинула коллектив весной 2020 года.

В настоящее время певица живет и работает в Казахстане.

Вера Брежнева была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.

Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.