  Герцег прокомментировала слухи о романе с Меладзе

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег сообщила, что состоит в отношениях с человеком, которого считает своим мужем.

Герцег: Я никогда не хотела чужого счастья Фото: erikaherceg / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег в интервью YouTube-каналу "Balu KZ / Тимур Балу" заявила, что ее расстраивали слухи о ее якобы романе с продюсером группы Константином Меладзе.

"Я никогда не хотела чужого счастья, чужого успеха, я заберу только свое", – сказала она.

Комментируя личную жизнь, певица сообщила, что состоит в отношениях.

"У нас нет штампа. Но мне не нужен штамп, чтобы я называла его мужем. Это самый ценный и самый дорогой человек для меня. И он мой муж", – подчеркнула она, но не стала называть имя своего избранника.

Герцег сообщила, что после ухода из "ВИА Гры" переехала в Казахстан и намерена строить карьеру именно в этой стране.

"Я нереально счастлива сейчас. Я никогда так счастлива не была", – резюмировала артистка.

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Видео: Balu KZ / Тимур Балу / YouTube

Группа "ВИА Гра" была создана в 2000 году в Киеве. Продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.

Эрика Герцег была солисткой группы в течение семи лет и покинула коллектив весной 2020 года.

В июле 2020 года супруга Меладзе, певица Вера Брежнева отреагировала на слухи о романе Герцег с ее мужем.

"В газетах также писали, что мы развелись еще осенью. Вы всему там написанному слепо верите?" – написала она тогда, отвечая на прямой вопрос подписчиков о том, не она ли стала причиной ухода Герцег из группы.