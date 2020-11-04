"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева показала постельный снимок.

Джанабаева: Меркурий уже не ретроградный, все должно выровняться – и настроение, и состояние Фото: albinadzhanabaeva / Instagram

Российская певица, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в бежевом нижнем белье, лежащей под белым одеялом.



"Доброе утро, товарищи, сегодня выходной, как будете проводить? Куда выходить? Меркурий уже не ретроградный, все должно выровняться – и настроение, и состояние. Всем хорошего дня", – написала она.

Подписчики прокомментировали снимок.

"Хочется подойти и поцеловать прекрасную Альбину", – признался denchik7772020.

"Какая вы прелесть и талантливая! Не понимаю, что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" – написала solnyshko5858.

"Лежите в постели и при макияже, все-таки нежнее было бы без косметики", – заявила i_nnav.

Джанабаева проживает в РФ. Выходной, о котором она говорит, это местный праздник – День народного единства, отмечается 4 ноября.

Альбина Джанабаева родилась 9 апреля 1979 года в Волгограде. В группе "ВИА Гра" она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас строит сольную карьеру. В конце сентября 2019 года она прекратила сотрудничество с продюсером Константином Меладзе. Джанабаева является супругой брата продюсера – певца Валерия Меладзе.