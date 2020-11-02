"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в микрокупальнике. Снимки были сделаны на пляже.
"Она еще летает, но совсем скоро обещает вернуться", – написала о себе певица.
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она еще * летает, но совсем скоро обещает вернуться ... Foto by *
Подписчики прокомментировали снимки.
"[Фронтмен немецкой группы Rammstein] Тилль [Линдеманн] прекрасно фоткает", – написала itsnotme13_.
"Чувствует кадр", – отметила loboda_favourite.
"Классная фигура", – заявила musienko0610.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.
Loboda в браке не состояла. У певицы есть девятилетняя дочь Ева от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают Линдеманну.
Знакомство Loboda и Линдеманна произошло летом 2017 года в столице Азербайджана Баку, на фестивале "Жара".
Линдеманн разведен. У него есть две дочери, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука, Фрица Фиделя.