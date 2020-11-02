"Тилль прекрасно фоткает", "Чувствует кадр". Фаны Loboda подозревают, что она отдыхает с Линдеманном

По мнению подписчиков строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda, ее на пляже фотографировал фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Loboda: Она еще летает, но совсем скоро обещает вернуться Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в микрокупальнике. Снимки были сделаны на пляже.

"Она еще летает, но совсем скоро обещает вернуться", – написала о себе певица.

Подписчики прокомментировали снимки.

"[Фронтмен немецкой группы Rammstein] Тилль [Линдеманн] прекрасно фоткает", – написала itsnotme13_.

"Чувствует кадр", – отметила loboda_favourite.

"Классная фигура", – заявила musienko0610.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Loboda в браке не состояла. У певицы есть девятилетняя дочь Ева от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают Линдеманну.

Знакомство Loboda и Линдеманна произошло летом 2017 года в столице Азербайджана Баку, на фестивале "Жара".

Линдеманн разведен. У него есть две дочери, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука, Фрица Фиделя.