  Продюсер Loboda Крапивина прокомментировала отношения певицы с Линдеманном

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что не погружается в личную жизнь своей артистки.

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что роман ее подопечной с фронтменом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном, который якобы является отцом ее младшей дочери Тильды, не является продюсерским вымыслом. Об этом она заявила в интервью, которое вышло 26 октября на YouTube-канале Ксении Собчак, комментируя личную жизнь своей подопечной.

"Я не считаю это продюсерской историей. Это личная жизнь моего артиста. Я бы не хотела вообще эту тему комментировать, потому что мы потом это не согласуем. Но это ее личная история, я в эти истории, правда, не погружаюсь. Но абсолютно никакого продюсерского умысла в этом не было", – рассказала Крапивина.

Она подчеркнула, что ей нравится ореол таинственности вокруг как жизни ее подопечной, так и ее собственной.

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Видео: Ксения Собчак / YouTube

Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. В браке она не состояла. У певицы есть девятилетняя дочь Ева от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.

Знакомство Loboda и Линдеманна произошло летом 2017 года в столице Азербайджана Баку, на фестивале "Жара".

Линдеманн разведен. У него есть две дочери, Неле и Мария-Луиза. В 2007 году старшая дочь родила музыканту внука, Фрица Фиделя.