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26 октября, 2020
 
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"К сексу становлюсь равнодушна". Крапивина рассказала о нетрадиционных сексуальных отношениях в своей жизни

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина заявила, что мечтает родить второго ребенка, но пока не встретила человека, подходящего на роль отца.

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Крапивина: Возможно, я могла бы жить с людьми разных полов
Крапивина: Возможно, я могла бы жить с людьми разных полов
Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина, комментируя в интервью, которое вышло 26 октября на YouTube-канале Ксении Собчак, свою сексуальную ориентацию, призналась, что трагедией ее жизни является консервативное воспитание, которое она получила от отца.

"Я настолько боюсь, что мое увлечение дойдет до него, что во многих вещах себе отказываю. К сексу с годами я становлюсь совершенно равнодушна. Может быть, потому, что я настолько внутренне держу себя в рамках, перестала испытывать в этом необходимость. Если я захочу, у меня это будет", – заявила она.

Она отметила, что относит себя к людям, которые влюбляется не по гендерному признаку, а в душу человека.

"Возможно, я могла бы жить так, как мне хочется, с совершенно разными людьми, разных полов – в этом смысле я свободна, но мое воспитание и национальная принадлежность очень многого меня в жизни... Ну не лишают – я просто понимаю, что это моя судьба", – рассказала Крапивина.

Она также заявила, что хочет родить второго ребенка.

"Все мои мысли направлены в это русло. Рожать я буду только сама, потому что противопоказаний у меня никаких нет. Я очень надеюсь, что кого-то повстречаю и этот человек будет мне хотя бы симпатичен", – заявила она.

ВИДЕО
Видео: Ксения Собчак / YouTube

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан). В 2010 году она стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.

Дочери Крапивиной Софии летом 2020 года исполнилось 17 лет. Ее отец – экс-супруг Крапивиной бизнесмен Сергей Крапивин.

Теги: дети, секс, беременность, Нателла Крапивина, продюсер
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