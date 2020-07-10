Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
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"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина растрогала дочь Софию поздравлением, которое посвятила ее 17-летию.

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Крапивина: Так грустно и одновременно радостно на душе
Крапивина: Так грустно и одновременно радостно на душе
Фото: natellakrapivina / Instagram

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина на своей странице в Instagram обнародовала совместный снимок с дочерью Софией, посвятив публикацию ее дню рождения. 

Крапивина отметила, что испытывает в этот день двойственные чувства.

"17 лет как мгновение. Так грустно и одновременно радостно на душе. Наверное, так и должно быть, когда любишь без меры. Как любая мать, хочу, чтобы ты была здорова и очень счастлива. А все, что от меня зависит: перевернуть планету, высушить моря, взорвать горы – ты же знаешь, я все могу!" – написала Крапивина. 

"Мам, до слез. Ты мой воздух и ты это знаешь", – ответила на поздравление дочь София. 

Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан).

Фото: Natella Krapivina / Facebook
Родители Крапивиной. Фото: Natella Krapivina / Facebook

В браке с бизнесменом Дмитрием Крапивиным в 2003 году она родила дочь Софию.

В 2010 году Крапивина стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы. 

Теги: Нателла Крапивина, продюсер
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