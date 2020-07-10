"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез

Продюсер проживающей в России украинской певицы Loboda Нателла Крапивина на своей странице в Instagram обнародовала совместный снимок с дочерью Софией, посвятив публикацию ее дню рождения.
Крапивина отметила, что испытывает в этот день двойственные чувства.
"17 лет как мгновение. Так грустно и одновременно радостно на душе. Наверное, так и должно быть, когда любишь без меры. Как любая мать, хочу, чтобы ты была здорова и очень счастлива. А все, что от меня зависит: перевернуть планету, высушить моря, взорвать горы – ты же знаешь, я все могу!" – написала Крапивина.
"Мам, до слез. Ты мой воздух и ты это знаешь", – ответила на поздравление дочь София.
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с днем рождения, моя девочка! @sofia_krapivina 17 лет как мгновенье. и так грустно и одновременно радостно на душе. наверное так и должно быть, когда любишь без меры, когда хочешь удержать время, чтоб не летело так быстро, когда твой вчера еще малыш, сегодня уже взрослая красивая девушка. как любая мать, я просто хочу, чтобы ты была здорова и очень счастлива. а все, что от меня зависит: перевернуть планету, высушить моря, взорвать горы, ты же знаешь, я все могу! люблю тебя больше всего на свете. всегда рядом #сднемрождения #любовьмоя #моядоченька
Нателла Крапивина родилась в 1982 году в Ашхабаде (Туркменистан).
В браке с бизнесменом Дмитрием Крапивиным в 2003 году она родила дочь Софию.
В 2010 году Крапивина стала продюсером украинской певицы Светланы Лободы.