Loboda снялась в "голом купальнике"

Строящая карьеру в РФ украинская певица Loboda показала фото отдыха.

Loboda: Такое настроение у меня сегодня Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные на пляже. Она позировала в белых шортах и бюстгальтере от купальника бежевого цвета.

Нюдовые купальники называют "голыми", поскольку они сливаются с цветом кожи, имитируя обнаженное тело.

"Такое настроение у меня сегодня, потому что я так люблю солнце. И потому что сегодня Super Star Show на "Первом канале", – написала она 24 октября.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.