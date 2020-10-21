"Пчела укусила", "Она ящер". Фаны Loboda гадают, что случилось с большим пальцем ее ноги

Подписчики строящей карьеру в РФ украинской певица Loboda обратили внимание на неестественный вид большого пальца ее ноги.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в розовом макси-платье с высоким разрезом на фоне надувных шаров.

"Платье в пол – слабость каждой девочки, а день рождения – лучший повод его надеть!" – написала она.

Подписчики прокомментировали снимки.

"Что с большим пальцем на ноге на втором фото?" – спросила leelookaa.

"Пчела укусила", – ответил aleksei_belokobylskiy.

"Она ящер", – прокомментировала natahondrya.

"Блестка попала, и так получилось, будто палец очень раздуло", – предположил eremey.21.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.