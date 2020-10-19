"Кольцо на помолвку". Loboda засветила бриллиант в 10 карат на безымянном пальце

Украинская певица Loboda в свой день рождения откровенно высказалась о любви и показала кольцо, дизайн которого ювелир-эксперт назвала типичным для помолвок.

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram в день своего рождения опубликовала снимки, для которых позировала в прозрачном бюстгальтере в ванне на фоне букета роз, засветив кольцо на безымянном пальце.

В комментарии КП дизайнер ювелирных украшений Диана Джафарова сказала, что у певицы бриллиант в 10 карат.

"Во-первых, кольцо прекрасно собрано. Перед нами классический международный дизайн "Кольца на помолвку". Во-вторых, перед нами 10-каратный бриллиант огранки Emerald. Эта "изумрудная" ступенчатая огранка настолько прозрачна, что создается только из чистейших кристаллов алмаза. Ее можно смело отнести к архитектурным огранкам за простые геометрические линии и лаконичную форму. Также центральный бриллиант традиционно украшен двумя дополнительными бриллиантами огранки Baguette – по 0,50 карат каждый", – рассказала эксперт.

Она отметила, что сочетание кристаллов двух огранок создает эффект растягивания блеска от центрального бриллианта к краям.

"Emerald и Baguette не бывает плохой чистоты. Такие камни гранят только из прозрачных как вода алмазов. Ну и, конечно, цвет центрального бриллианта на кольце у Светланы прекрасен! Невооруженным глазом видно, что камень белоснежный. По характеристикам не ниже G, а скорее всего, F", – подчеркнула Джафарова.

"Сегодня я счастлива как никогда. И пусть это чувство продлится как можно дольше! У меня есть все, о чем я мечтала... И даже больше. У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты", – написала Loboda в посте.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве.

В браке она не состояла. У певицы есть девятилетняя дочь Ева от хореографа Андрея Царя, с которым певица рассталась в 2014 году. Младшую дочь Тильду Loboda родила 24 мая 2018 года. Роды проходили в США. Отцовство девочки приписывают фронтмену немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну.