"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике

Подписчики строящей карьеру в РФ украинской певицы Loboda обсуждают ее фигуру.

Loboda: Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы? Фото: lobodaofficial / Instagram

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные на пляже. Она позировала в раздельном купальнике.

"Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 22 Окт 2020 в 8:43 PDT

Подписчики прокомментировали снимки.

"Шикарнейшая фигура", – написала kolyuchka_mt.

"Тропикана женщина... Горяча и бешена", – процитировала песню российского певца Валерия Меладзе lovexloboda.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.