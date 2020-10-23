"Горяча и бешена","Шикарнейшая фигура". Loboda позировала в раздельном купальнике

Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, на своей странице в Instagram опубликовала снимки, сделанные на пляже. Она позировала в раздельном купальнике.
"Чем ближе к концу отдых, тем слаще лучи солнца. Загар или благородная бледность? Что выбираете вы?" – спросила она.
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Подписчики прокомментировали снимки.
"Шикарнейшая фигура", – написала kolyuchka_mt.
"Тропикана женщина... Горяча и бешена", – процитировала песню российского певца Валерия Меладзе lovexloboda.
Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.