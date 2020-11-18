Sestra. Брежнева в новом клипе исполнила зажигательные танцы вместе с 19-летней дочерью. Видео
Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева 18 ноября презентовала видеоработу на трек Sestra, премьера которого состоялась в начале октября. Ролик размещен на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music. В клипе певицы снялась ее старшая дочь – 19-летняя София Киперман. "Для исполнения зажигательных танцев Вера позвала не моделей или актрис, а тех, с кем она любит отрываться в реальной жизни – верных подруг и свою старшую дочь Соню, специально прилетевшую на съемки из США. Компанию певице составили дизайнеры Ханна Хмелева, Катя Сильченко и Анна Осмехина", – говорится в описании ролика.
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