"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосам в салоне автомобиля

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева 19 октября в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена в салоне автомобиля в очках с распущенными волосами.
"Я офигенная. Простите", – подписала она снимок.
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Почитала комменты под прошлым постом) столько комплиментов!Спасибо огромное всем, кто понимает , что такое работа над собой) и за то, что любите и принимаете меня любой) были и другие мнения и я решила наконец-то, что мне тоже нужно сказать своё мнение. Мое мнение : я офигенная ) простите * поэтому позволяю себе фото не без фильтров и ретуши #какоесчастьелюбитьсебя
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.
Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.
Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.