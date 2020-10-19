"Я офигенная". Брежнева позировала с распущенными волосам в салоне автомобиля

Бывшая участница группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева заявила, что считает себя офигенной.

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева 19 октября в Instagram обнародовала селфи, на котором запечатлена в салоне автомобиля в очках с распущенными волосами.

"Я офигенная. Простите", – подписала она снимок.



Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.

Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.

Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.