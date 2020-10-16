Брежнева показала фото из примерочной в боди

По словам бывшей участницы группы "ВИА Гра" певицы Веры Брежневой, она не зря занималась спортом.

Брежнева: Обожаю, когда в примерочных хороший свет Фото: ververa / Instagram

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева 16 октября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в примерочной в черном боди.

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", – написала она.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.

Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.

Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.