Брежнева показала фото из примерочной в боди

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева 16 октября в Instagram обнародовала фото, на котором запечатлена в примерочной в черном боди.
"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", – написала она.
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Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря) зашла в любимый @ttswtrs
Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.
Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.
Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.