Брежнева показала черно-белое фото с родными сестрами

Бывшая участница группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева призналась, что семейный чат – для нее самое веселое место.

Брежнева: Я выросла в многодетной семье Фото: ververa / Instagram

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева 15 октября в Instagram обнародовала черно-белый снимок, на котором запечатлена вместе со своими тремя сестрами.

"Я выросла в многодетной семье. Нас четыре сестры", – подписала фото певица.

Брежнева призналась, что сейчас для нее самым веселым местом общения является их семейный чат.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине. У нее есть старшая сестра Галина (1977) и две младшие сестры-двойняшки Анастасия и Виктория (1984).

Брежнева была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.