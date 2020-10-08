  Sestra. Брежнева презентовала песню, написанную Меладзе. Аудио

Бывшая участница группы "ВИА Гра" певица Вера Брежнева презентовала песню Sestra. Трек размещен на YouTube-канале продюсерского центра Meladze Music. Слова и музыку новой композиции Брежневой написал ее супруг Константин Меладзе. "Это же так круто, когда у тебя есть сестра по крови или по духу! Об этом моя осенняя премьера!" – анонсировала песню артистка в микроблоге Instagram.
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