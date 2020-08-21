Брежнева совершила первый авиаперелет за пять месяцев

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева призналась, что за последние 18 лет в ее жизни никогда не было таких больших пауз в перелетах, как во время карантина.

Брежнева после пятимесячного перерыва в перелетах волновалась перед взлетом самолета Фото: Vera Brezhneva (Вера Брежнева) / Facebook

Экс-солистка украинской группы "ВИА Гра", проживающая в РФ, Вера Брежнева 20 августа на своей странице в Instagram сообщила, что совершила первый полет на самолете после пятимесячного перерыва.

По словам Брежневой, это была самая большая пауза в перелетах за последние 18 лет.

"Легкое волнение перед взлетом, а дальше только безукоризненная красота небес", – поделилась она эмоциями от перелета.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В марте, после объявления карантина, Брежнева сообщила, что за месяц успела совершить 10 перелетов.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 21 августа, общее количество инфицированных в мире превысило 22 млн, из них более 793 тыс. человек умерли.