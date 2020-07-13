"Какой пупс классный". Фолловеры поздравляют Брежневу с пополнением в семье

Участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева разместила в соцсети снимок, на котором запечатлена с питомцем по кличке Марс.

Брежнева: Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева обнародовала на своей странице в Instagram снимок, на котором запечатлена с щенком породы французский бульдог по имени Марс.

"Между нами определенно есть что-то общее", – так я говорю каждой собаке, потому что родилась в такой год. Могу и тапочки в зубах принести, и покусать, если обижают. А глаза такие добрые-добрые. В моих руках целая планета – Марс", – подписала она снимок.

В комментариях певица сообщила, что хозяйкой собачки является ее племянница.

"У нас пока один", – подчеркнула она.

"Боже ты мой, сладость какая", – отреагировали на фото фолловеры Брежневой.

"Какой пупс классный", – умиляются подписчики.

"Ух ты ж! С пополнением в семье", – поздравили певицу пользователи соцсети.

Вера Брежнева родилась в 1982 году. По восточному календарю это был год собаки.

Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. Сейчас она замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.