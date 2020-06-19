Вместо Зеленской – Брежнева. Турецкое издание представило экс-участницу "ВИА Гры" женой президента Украины

Турецкое издание Hurriyet в материале о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, поместило фото президента Украины Владимира Зеленского с экс-участницей "ВИА Гры" Верой Брежневой и их "киношными" детьми.
Позже фото заменили снимком Зеленского без семьи, но фото с Брежневой осталось в webcache.
В печать также вышло фото "киносемьи" Зеленского. Снимки газеты обнародовали на странице "Баба і кіт" в Facebook.
С Верой Брежневой Зеленский снимался в кинофраншизе "Любовь в большом городе" и ленте "Восемь лучших свиданий".
В браке со своей женой Еленой Зеленский живет с 2003 года. У них двое детей – Александра (2004) и Кирилл (2013).
О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. После этого первую леди госпитализировали.
Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.
Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.