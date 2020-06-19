Вместо Зеленской – Брежнева. Турецкое издание представило экс-участницу "ВИА Гры" женой президента Украины

В материале турецкого издания Hurriyet о болезни первой леди Украины Елены Зеленской в качестве жены украинского президента показали бывшую участницу группы "ВИА Гра" Веру Брежневу.

В браке со своей женой Еленой Зеленский живет с 2003 года Фото: olenazelenska_official / Instagram

Турецкое издание Hurriyet в материале о том, что первая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом, поместило фото президента Украины Владимира Зеленского с экс-участницей "ВИА Гры" Верой Брежневой и их "киношными" детьми.

Позже фото заменили снимком Зеленского без семьи, но фото с Брежневой осталось в webcache.

Скриншот: hurriyet.com.tr

В печать также вышло фото "киносемьи" Зеленского. Снимки газеты обнародовали на странице "Баба і кіт" в Facebook.

С Верой Брежневой Зеленский снимался в кинофраншизе "Любовь в большом городе" и ленте "Восемь лучших свиданий".

В браке со своей женой Еленой Зеленский живет с 2003 года. У них двое детей – Александра (2004) и Кирилл (2013).

О том, что супруга президента сдала положительный тест на коронавирус, стало известно 12 июня. В Офисе президента тогда сообщили, что она чувствует себя хорошо, симптомов болезни у первой леди не было. После этого первую леди госпитализировали.

Из-за заражения супруги Зеленский перешел на особый режим работы. В Офисе президента сообщили, что глава государства в ближайшее время не будет проводить личных встреч, все совещания переведены в онлайн-режим.

Зеленский, как проинформировали на Банковой, ежедневно проходит тестирование на коронавирус, а также медосмотры.