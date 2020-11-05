Брежнева в купальнике показала себя настоящую

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева 4 ноября опубликовала в сети серию снимков, на которых запечатлена в черном сдельном купальнике.
Позируя в кадре, артистка принимала случайные позы и строила рожицы.
"Настоящая я", – подписала она фото.
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Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.
Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.
Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива. Вера Брежнева и Константин Меладзе поженились 22 октября 2015 года в Италии. Свадьбу они сделали тайной и не пригласили даже близких родственников.