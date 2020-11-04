"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет". Брежнева обнародовала фото с отцом

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева поделилась в сети воспоминаниями о своем отце Викторе Галушке, который умер летом 2015 года.

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева 3 ноября опубликовала в Instagram черно-белое фото из семейного архива, на котором запечатлена в детском возрасте на руках у своего отца – Виктора Галушки. Публикацию артистка посвятила его дню рождения – отцу певицы в этот день исполнилось бы 66 лет.

"Иногда очень хочется к папе на ручки, но папы нет уже пять лет. А сегодня ему было бы 66", – подписала она фотографию.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине, в семье Тамары и Виктора Галушек. Отец певицы умер летом 2015 года. Матери артистки в июне 2020 года исполнилось 68 лет.

Брежнева была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы она начала сольную карьеру.

Сейчас певица замужем за продюсером этого коллектива Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии, не пригласив даже близких родственников.