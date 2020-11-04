"Такого никто не ожидал", "Это новая "ВИА Гра"?" В сети обсуждают совместное фото продюсера "ВИА Гры" Меладзе с темнокожими девушками

Продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе назвал дату презентации нового состава группы, заинтриговав соцсети совместным фото с темнокожими девушками.

Меладзе заявил, что новый состав группы будет представлен 6 ноября Фото: meladzemusic / Instagram

Продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе 4 ноября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен с двумя темнокожими девушками в студии звукозаписи.

По словам продюсера, презентация нового состава группы состоится 6 ноября в эфире российского "Первого" канала.

"Это новая "ВИА Гра"?" – интересуются пользователи сети.

"Ну надо же! Такого уж точно никто не ожидал!" – прокомментировали фото фолловеры.

"Это девочки из бэк-вокала в клипе у Валерия Меладзе "Время вышло", – отреагировали на фото поклонники.

Меладзе не уточнил, действительно ли девушки, запечатленные на снимке, являются новыми участницами коллектива.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.

С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.

После того как коллектив в мае 2020 года покинула Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы.16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.

23 октября группа презентовала новый трек "Рикошет", а 26 октября Меладзе анонсировал презентацию нового состава участниц группы.

За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.