"Такого никто не ожидал", "Это новая "ВИА Гра"?" В сети обсуждают совместное фото продюсера "ВИА Гры" Меладзе с темнокожими девушками

Продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе 4 ноября в Instagram разместил фото, на котором запечатлен с двумя темнокожими девушками в студии звукозаписи.
По словам продюсера, презентация нового состава группы состоится 6 ноября в эфире российского "Первого" канала.
"Это новая "ВИА Гра"?" – интересуются пользователи сети.
"Ну надо же! Такого уж точно никто не ожидал!" – прокомментировали фото фолловеры.
"Это девочки из бэк-вокала в клипе у Валерия Меладзе "Время вышло", – отреагировали на фото поклонники.
Меладзе не уточнил, действительно ли девушки, запечатленные на снимке, являются новыми участницами коллектива.
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6 ноября. Первыи * Канал. Вечернии * Ургант. 23.30. Константин Меладзе. ВИАГРА. @viagra_official Работаем #ВИАГРА
Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. Генеральным продюсером коллектива является композитор Константин Меладзе.
С сентября 2018 года участницами группы были Эрика Герцег, Ольга Меганская и Ульяна Синецкая.
После того как коллектив в мае 2020 года покинула Герцег, продюсер объявил кастинг на место новой участницы.16 октября о завершении карьеры в составе группы заявила Меганская, после чего Синецкая стала единственной участницей коллектива.
23 октября группа презентовала новый трек "Рикошет", а 26 октября Меладзе анонсировал презентацию нового состава участниц группы.
За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.