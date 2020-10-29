Экс-солистка "ВИА Гры" Винницкая: Мы пока шли через толпу, нас все облапали. Кто за попу, кто за сисю, кто куда успел дотянуться

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", украинская телеведущая Алена Винницкая рассказала, как после одного из выступлений в составе коллектива ей пришлось пережить ужасный момент.

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", украинская телеведущая Алена Винницкая в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала, что только спустя годы узнала, какое большое количество запросов поступало продюсерам коллектива о том, чтобы пригласить вокалисток в бани, сауны и рестораны.

По словам Винницкой, после концертов также могли произойти неприятные ситуации.

"У нас был концерт в Крыму, было не очень много людей. И мы уже выходили после концерта, и чередой стояли молодые люди – и вот мы пока шли через эту толпу, нас все облапали. Все! То есть нас просто вот так вот хватали за все части тела – кто за попу, кто за сисю, кто за руку, кто куда успел дотянуться. Это было ужасно!" – поделилась она воспоминаниями.

Винницкая – одна из первых участниц женской поп-группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива в 2003 году певица занялась сольной карьерой. В настоящее время Винницкая является ведущей программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".