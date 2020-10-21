"Страшная, даже смертельная болезнь". Экс-участница "ВИА Гры" Винницкая рассказала о перенесенном недуге

Экс-участница группы "ВИА Гра", певица и телеведущая Алена Винницкая рассказала, что мама рожала ее в инфекционном отделении.

Винницкая: Я была в детстве очень болезненным ребенком Фото: alenavinnitskaya / Instagram

Экс-участница группы "ВИА Гра", певица и телеведущая Алена Винницкая в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" призналась, что несколько лет страдала от врожденного инфекционного заболевания.

"Я была в детстве очень болезненным ребенком. Родилась уже с болезнью, мама даже рожала в инфекционном отделении, ее сразу изолировали, и первые полтора месяца я была вообще без мамы. Есть такая болезнь – стафилококк. Она не очень хорошая, можно сказать – страшная, даже смертельная в некоторых случаях", – рассказала Винницкая.

Она тяжело болела в течение трех первых лет жизни, а до окончания школы приходилось справляться с последствиями инфекции.

"Конечно, все меньше и меньше, но все равно у меня при регулярных осмотрах что-то находили. Поэтому меня отправляли в санаторий", – призналась певица.

По словам Винницкой, благодаря регулярным медицинским процедурам сейчас она болеет не часто.

Алена Винницкая – одна из первых участниц женской группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива в 2003 году певица занялась сольной карьерой. В настоящее время Винницкая является ведущей программы "Зірковий шлях" на канале "Украина".