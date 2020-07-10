Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", телеведущая Алена Винницкая объявила войну вещам.

Винницкая: Когда вы последний раз воевали с вещами в доме? Фото: alenavinnitskaya / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", телеведущая Алена Винницкая призналась, что целый день потратила на перекладывание вещей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

"Когда вы последний раз воевали с вещами в доме? Борьба дошла до бешенства! Целый день перекладываю с оного места на другое. Туда положила – не так. И до бесконечности. Так хочется спокойствия. Оно же зависит от порядка. Где он – этот порядок?" – написала она.

Винницкая – одна из первых участниц женской поп-группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива в 2003 году певица занялась сольной карьерой. До карантина Винницкая работала ведущей программы "Звездный путь" на канале "Украина".