Винницкая: Борьба дошла до бешенства. Так хочется спокойствия

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра", телеведущая Алена Винницкая призналась, что целый день потратила на перекладывание вещей. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
"Когда вы последний раз воевали с вещами в доме? Борьба дошла до бешенства! Целый день перекладываю с оного места на другое. Туда положила – не так. И до бесконечности. Так хочется спокойствия. Оно же зависит от порядка. Где он – этот порядок?" – написала она.
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Когда вы последний раз воевали с вещами в доме Борьба дошла до бешенства! Целый день перекладываю с оного места на другое. Найти идеальный рецепт не возможно. Все на чувствах Туда положила, не так... и до бесконечности. Так хочется спокойствия. Но оно же зависит от порядка. Где он этот порядок? Васту, Фен-Шуй и ещё что-то? А это все внутри нас. Чувствуешь не там лежит? Найди другое место Вот ищу как охотничья собака целый день А как у вас с этим, подскажите
Винницкая – одна из первых участниц женской поп-группы "ВИА Гра". После ухода из коллектива в 2003 году певица занялась сольной карьерой. До карантина Винницкая работала ведущей программы "Звездный путь" на канале "Украина".