Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки

Участницы обновленного состава российской группы "ВИА Гра" 10 ноября на странице проекта в Instagram разместили первое совместное селфи.
На фото певицы Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова запечатлена в черных полупрозрачных нарядах перед зеркалом.
"Нельзя так просто взять и не сделать фото в гримерке", – говорится в публикации.
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Нельзя так просто взять, и не сделать фото в гримёрке «Вечернего Урганта» Признавайтесь, сколько уже раз посмотрели выступление? — @sinetskayaulyana @sofia_tarasova @xseniyapopova @meladzemusic #виагра #viagra — @vecherniy_urgant ____ #Рикошет на всех цифровых площадках по ссылке в профиле
Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.
6 ноября продюсер группы Константин Меладзе презентовал новый состав участниц – к Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились Попова и Тарасова.
Участницы коллектива уже записали совместный трек "Рикошет" – его премьера состоялась за две недели до презентации участниц обновленного состава.