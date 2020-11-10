Обновленная "ВИА Гра" поделилась первым селфи из гримерки

Участницы нового состава российской группы "ВИА Гра" Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова позировали перед зеркалом на камеру телефона.

Участницы обновленного состава российской группы "ВИА Гра" 10 ноября на странице проекта в Instagram разместили первое совместное селфи.

На фото певицы Ульяна Синецкая, Ксения Попова и София Тарасова запечатлена в черных полупрозрачных нарядах перед зеркалом.

"Нельзя так просто взять и не сделать фото в гримерке", – говорится в публикации.

Украинская женская группа "ВИА Гра" была создана в 2000-м году в Киеве. За 20 лет существования коллектива сменилось 19 составов участниц.

6 ноября продюсер группы Константин Меладзе презентовал новый состав участниц – к Синецкой, которая выступает в коллективе с сентября 2018 года, присоединились Попова и Тарасова.

Участницы коллектива уже записали совместный трек "Рикошет" – его премьера состоялась за две недели до презентации участниц обновленного состава.