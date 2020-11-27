Бульвар Шоубиз
 
27 ноября, 2020
 
Новости

"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки

По словам проживающей в России украинской певицы Веры Брежневой, концепцию новой откровенной фотосессии придумал ее муж – продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Брежнева: Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь
Брежнева: Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь
Фото: ververa / Instagram

Проживающая в России украинская певица Вера Брежнева опубликовала 26 ноября в Instagram серию снимков, на которых запечатлена в прозрачном дождевике, надетом на белье телесного цвета. 

Певица позирует в кадре, сидя в прозрачном кресле в разных позах.

"Всегда найдется тот, кому вы не нравитесь, всегда найдется тот, кому не нравится результат вашей работы, тот, кому не понравится, что вы идете вперед. Но это не повод этого не делать. И если уже делать – то с удовольствием!" – подписала она публикацию, предложив фолловерам выбрать лучший снимок, автором которого является фотограф Екатерина Кондратьева.

"Красиво, но как муж [продюсер группы "ВИА Гра" Константин Меладзе] это все позволяет?"– отреагировали пользователи сети.

"Муж все это придумывает", – ответила певица.

"Какой-то челлендж с [американской певицей Дженнифер] Лопес, стиль фоток один в один", – прокомментировали фолловеры.

"Уже на грани", – написали подписчики.

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) родилась в 1982 году в Украине.

Она была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Певица замужем за Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. 

Теги: Вера Брежнева, Константин Меладзе, певица
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
  Уманский: Ребята, остановитесь! Глубочайший кризис в стране – остановитесь с вашими хотелками
Алеся БАЦМАН
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
Что не так с российской вакциной против коронавируса. Главное
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
"Боруссия" – "Шахтер". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Дмитрий НЕЙМЫРОК
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
"Красавчик! Повезло с женой". 75-летний Петросян удивил подписчиков модным образом
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
Трек alyona alyona о насилии над женщинами записали на языке жестов. Видео
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Что это за девчуля с такими красивыми кудрями?" Поклонники не узнали Джамалу на снимке из прошлого
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
"Как муж все это позволяет?", "Уже на грани". Брежнева обнародовала в сети откровенные снимки
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Думки", Slow. Участники нацотбора на "Евровидение 2020" Cloudless выпустили два клипа. Видео
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
  "Сколько лет Андрею – столько я и бухаю". Потап рассказал о своем опыте партнерских родов
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Прекрасное переплетение". Волочкова поделилась интимным фото с любовником
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
"Раскаленное пламя". Кардашян засветила формы в красном латексе
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "Кофе". Камалия в новом клипе устроила зажигательные танцы на столе. Видео
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
  "В первую очередь туда идут попиариться". Лидер "БеZ обмежень" Танчинец рассказал, почему согласился стать участником "Танцев со звездами"
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
Йовович показала мужа и троих дочерей в День благодарения
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
  "Это разрыв. Вкусно нереально". Пресняков и Подольская поделились рецептом омлета
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
  "Знову". Вакарчук презентовал клип на первый трек из нового музыкального проекта "Оранжерея". Видео
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
"Можно купить бесплатно". Лиза Галкина презентовала первую выставку своих картин
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
51-летний Перри женится на 29-летней избраннице
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS