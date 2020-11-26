Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2020
 
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"Сюрприз". 51-летняя Лопес снялась обнаженной для обложки нового клипа

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась с поклонниками изображением обложки для своего нового клипа In The Morning.

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Лопес разделась во время съемок для обложки нового клипа
Лопес разделась во время съемок для обложки нового клипа
Скриншот: jlo / Instagram

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес 25 ноября в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.

Певица позирует, повернувшись боком к камере.

"Сюрприз. Это официальная обложка In The Morning", – подписала она снимок. Лопес сообщила, что релиз видеоработы запланирован на пятницу, не уточнив при этом дату.

Авторами откровенного фото являются фотографы Маркус Пигготт и Мерт Алас, которые работают дуэтом.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес сыграла главную роль. 

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, презентовав альбом On the 6. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards.

Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус", но не получила награду.

24 ноября 2020 года Лопес показала поклонникам фрагмент нового клипа, на котором также была запечатлена без одежды.

Теги: видео, клип, Дженнифер Лопес
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