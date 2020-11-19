51-летняя Лопес засветила голую грудь

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном платье для издания WSJ.

Лопес: Я чувствую себя молодой и сильной и хочу показать другим женщинам, как быть сильными Фото: jlo / Instagram

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото в черном платье с вырезом, обнажающим талию и нижнюю часть груди. Снимки были сделаны для издания WSJ.

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Снимки также разместили на странице издания WSJ в Instagram и привели ее высказывание из интервью.

"Я чувствую себя молодой и сильной и хочу показать другим женщинам, как быть сильными. В моем выступлении на [шоу финального матча американской Национальной футбольной лиги (NFL)] Супербоул было очень много символизма. Мне хотелось стать на крыше Эмпайр-стейт-билдинг, как Кинг-Конг, стучать себя в грудь: "Я здесь!". Понимаете? Это очень мощная вещь – применять свою женственность и свою чувственность. Мы здесь, и мы важны, мы заслуживаем того, чтобы быть равными. Вы должны с нами считаться", – отметила она.

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Шоу Супербоул проходило 2 февраля 2020 года.

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".