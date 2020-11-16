Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото

Украинская певица Тина Кароль и ее американская коллега Дженнифер Лопес выбрали для фотосессий асимметричное платье из коллекции американского бренда.

Украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Тина Кароль 16 ноября в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в черном асимметричном платье без рукавов с вырезами от американского бренда Mônot.

Этот наряд певица выбрала для 12-го эфира шоу, который состоялся 15 ноября.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

В таком же наряда американская певица Дженнифер Лопес снялась для обложки журнала Billboard. Снимки певицы в черном платье от американского бренда появились в середине октября 2020 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mo * not (@monotofficial)

Американский бренд Mônot был создан дизайнером Эли Мизрахи. Наряды этого бренда популярны среди звезд американского шоу-бизнеса.