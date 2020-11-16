Бульвар Шоубиз
 
16 ноября, 2020
 
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Кароль и Лопес позировали в одинаковых платьях. Фото

Украинская певица Тина Кароль и ее американская коллега Дженнифер Лопес выбрали для фотосессий асимметричное платье из коллекции американского бренда.

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Тина Кароль выбрала для 12-го эфира "Танцев со звездами" асимметричное платье
Тина Кароль выбрала для 12-го эфира "Танцев со звездами" асимметричное платье
Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица и ведущая шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Тина Кароль 16 ноября в Instagram обнародовала серию снимков, на которых запечатлена в черном асимметричном платье без рукавов с вырезами от американского бренда Mônot.

Этот наряд певица выбрала для 12-го эфира шоу, который состоялся 15 ноября.

В таком же наряда американская певица Дженнифер Лопес снялась для обложки журнала Billboard. Снимки певицы в черном платье от американского бренда появились в середине октября 2020 года.

Американский бренд Mônot был создан дизайнером Эли Мизрахи. Наряды этого бренда популярны среди звезд американского шоу-бизнеса.

Теги: Дженнифер Лопес, платье, Тина Кароль
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