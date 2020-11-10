Тина Кароль показала, как проходила ее съемка топлес для книги Vogue о выдающихся украинках

Украинская певица Тина Кароль поделилась бэкстейдж-видео, в котором в определенные моменты позировала топлес.

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram ролик, в котором запечатлен процесс фотосъемки для книги Ukrainian Women in Vogue. В определенные моменты бэкстейдж-видео певица предстала без бюстгальтера.

"Тина Кароль позирует для коллекционной книги Ukrainian Women in Vogue", – говорится в описании ролика.

9 ноября стало известно, что фото Тины Кароль разместили на обложке коллекционной книги о выдающихся украинских женщинах современности под названием Ukrainian Women in Vogue. Помимо Тины Кароль, в книге представлены фотографии 60 известных украинских женщин, среди которых – первая леди Украины Елена Зеленская, американская актриса украинского происхождения Милла Йовович, ведущая Маша Ефросинина, писательница София Андрухович, первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, гимнастка Анна Ризатдинова, певица Джамала, говорится на сайте Vogue.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.