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09 ноября, 2020
 
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Тина Кароль украсила обложку фотокниги о выдающихся украинках от Vogue

Украинская певица Тина Кароль стала одной из 60 героинь фотокниги о выдающихся украинских женщинах от украинской редакции журнала Vogue.

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Тина Кароль: Для меня честь украсить обложку книги
Тина Кароль: Для меня честь украсить обложку книги
Фото: Тина Кароль / Facebook

Фотопортрет украинской певицы Тины Кароль украсил обложку коллекционной книги о выдающихся украинских женщинах современности под названием Ukrainian Women in Vogue. Об этом 9 ноября сообщается на странице певицы в Facebook.

"Для меня честь украсить обложку книги Vogue и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", – заявила певица.

Автором заглавного фото книги является американский фотограф Грег Суолс.

https://www.facebook.com/tina.karol/posts/3768988023112402

Помимо Тины Кароль, в книге представлены фотографии 60 известных украинских женщин, среди которых снимки первой леди Украины Елены Зеленской, американской актрисы украинского происхождения Миллы Йовович, ведущей Маши Ефросининой, писательницы Софии Андрухович, первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой, гимнастки Анны Ризатдиновой, певицы Джамалы, говорится на сайте Vogue.

https://www.facebook.com/VogueUkraine/posts/3593729090719022

Ранее Тина Кароль украсила обложку сентябрьского издания Vogue.

Теги: Украина, Тина Кароль, Vogue
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