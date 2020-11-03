"Обалдеть". Тина Кароль показала грудь в бюстгальтере

Украинская певица Тина Кароль поделилась черно-белым снимком.

Украинская певица Тина Кароль на своей странице в Instagram разместила черно-белое фото, на котором запечатлена в брюках, бюстгальтере и расстегнутом жакете. Снимок был сделан для украинского издания журнала Vogue.

"Обалдеть", – прокомментировала фото подписчица moyanezhnost_.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.