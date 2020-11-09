Лопес с обнаженными бедрами предложила начать отмечать грядущие праздники уже сейчас

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес продемонстрировала обнаженные бедра на обнародованных в сети снимках.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес 8 ноября в Instagram предложила поклонникам начать отмечать грядущие праздники пораньше, не дожидаясь календарных дат.

"Потому что мы это заслужили!" – аргументировала она свое предложение.

В качестве иллюстрации к посту Лопес разместила снимки, на которых запечатлена с оголенными бедрами, – на одном из фото она позирует, лежа на постели, а на втором запечатлена полулежащей на капоте автомобиля.

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991 по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес сыграла главную роль.

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, презентовав альбом On the 6. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".