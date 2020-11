51-летняя Лопес надела свадебное платье

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес примерила образ невесты.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram совместное фото со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом. Они запечатлены в образах для празднования Хэллоуина: Лопес – в свадебном платье в стиле 1980-х годов, Родригес – в белой длинной шубе.

"I made it through the wilderness", – написала она строчку из песни американской певицы Мадонны Like a virgin. Приведенная строчка песни переводится как "Я прошла через пустыню", а название песни – "Как дева".

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".

C Родригесом Лопес познакомилась в 2017 году. В начале апреля 2020 года во время онлайн-интервью с американской телеведущей Эллен Дедженерес Лопес заявила, что вынуждена отменить запланированную на лето церемонию бракосочетания со своим избранником из-за карантина.

До знакомства с Лопес Родригес был женат на сценаристке Синтии Сертес, в браке с которой у него родились две дочери – Наташа (2004) и Элла (2008).

В браке с певцом Марком Энтони в 2008 году Лопес родила двойняшек – сына Макса и дочь Эмми (2008).