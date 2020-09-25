Лопес и Малума изобразили страсть в совместном двухсерийном клипе. Видео
Американская певица Дженнифер Лопес 24 сентября на своем канале в YouTube презентовала клип, состоящий из двух частей – в нем совмещены ролики на песню Pa Ti и Lonely. В клипе артистка снялась вместе с колумбийским исполнителем Малумой, который воплотил на экране образ охранника Лопес, в то время как сама певица сыграла роль бизнес-вумен. По сюжету, между ней и героем Малумы вспыхивает страсть.
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