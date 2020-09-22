"Невероятно!". 51-летняя Лопес шокировала идеальным телом в микрокупальнике

Поклонники 51-летней американской певицы и актрисы Дженнифер Лопес обсуждают ее тело.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото в микрокупальнике.

"Флюиды отпуска", – написала она.

Поклонники Лопес прокомментировали снимок.

"Помотрите на тело этой женщины!" – написала lorajacob.

"Как это по-прежнему? Невероятно!" – отметил klarity.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".