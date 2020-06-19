Feel The Beat. Black Eyed Peas и Малума выпустили клип. Видео
Американская хип-хоп группа Black Eyed Peas представила на своем YouTube-канале клип на трек Feel The Beat, записанный вместе с колумбийским певцом Малума. Сюжет как таковой в ролике отсутствует. Исполнители предстают в кадре танцующими среди графических фигур, напоминающих лазерное свечение. В одном из эпизодов появляется девушка в защитной медицинской маске.
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