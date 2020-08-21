Parce. Малума в новом клипе оказался в японском баре. Видео
Колумбийский певец Малума на своем YouTube-канале обнародовал клип на трек Parce. Песня была записана совместно с его коллегми Ленни Таваресом и Джастином Куилсом. Действие ролика развивается в японском заведении, в котором проводят время множество девушек. Певцы танцуют с ними и играют в азартные игры. В отдельных эпизодах они вместе с героинями ролика позируют на мотоциклах. Трек Parce вошел в альбом Малумы Papi Juancho, релиз которого состоялся 21 августа 2020 года.
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