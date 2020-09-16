"Почему ты столь совершенна?". 51-летняя Лопес показала фигуру в купальнике

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру.

50-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото в розовом купальнике. Она позировала, лежа на песке.

"Ощущая золотой. Держитесь за последние несколько мгновений лета", – написала она.

"Почему ты столь совершенна?" – спросила подписчица под ником monica_belluchi_98.

Дженнифер Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. Карьеру она начала в 1986 году. По состоянию на 2018 год, по данным журнала Billboard, певица продала 80 млн своих записей и 40 млн альбомов. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards. Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус".